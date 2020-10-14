Очередную точку, торгующую алкогольной продукцией без документов, нашли в Кольчугино.

Проверку по поводу соблюдения регламентов законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукциипровели в в магазине «Гастроном Барвиха», расположенном во Флорищинском сельском поселении. В результате, были найдены бутылки с алкоголем без товарно-сопроводительных документов, часть товара имела признаки подделки.В отношении индивидуального предпринимателя Точилина А.С. по факту хранения алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, и оборота без соответствующей лицензии, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 14.16 и ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок).