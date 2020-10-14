В Судогде направлено в суд уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств

По информации прокуратуры Владимирской области, в Судогде обнаружили и задержали очередного покупателя наркотиков. В Судогодском районе неизвестные устраивали закладки. Житель Ярославской области оплатил покупку через интернет, получил от продавца координаты и нашел в лесу сверток, в котором находилась наркотическая смесь общей массой 72,67 г. В этот же день сотрудники полции провели личный досмотр, обнаружили и изъяли наркотики.Заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительное заключение. С обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере).Он вину в совершении данного преступления признал полностью.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Судогодский районный суд.