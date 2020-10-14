В новый ситуационный центр стекается информация об обстановке на федеральных автодорогах, подведомственных Упрдору Москва – Нижний Новгород.

Новый ситуационный центр работает напротив деревни Колокша в Собинском районе. Он стоит на 167-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». Это уникальный дорожный центр, подобный есть только на Крымском мосту. Диспетчеры работают круглосуточно и собирают информацию об обстановке на федеральных автодорогах, подведомственных Упрдору Москва – Нижний Новгород. Они получают и анализируют данные с 84 видеокамер, 34 метеостанций, 33 пунктов учёта интенсивности движения, а также видео с регистраторов дорожных патрулей, которые находятся на трассах.В случае дорожно-транспортного происшествия или другой нештатной ситуации на место выезжает дорожная техника подрядных организаций для ликвидации последствий. Её передвижение отслеживается с помощью интерактивной карты и системы ГЛОНАСС. Также контролируют работу техники, задействованной в текущем содержании автодорог. Также диспетчеры могут удалённо регулировать работу светофоров в случае, если увеличивается интенсивность потока и наблюдаются затруднения в движении.- Работа ситуационного центра во взаимодействии с МЧС, ГИБДД и районными едиными дежурными диспетчерскими службами позволит предупредить опасное, безответственного поведение на дорогах. В последние годы это направление стало одним из приоритетов государственной политики,– отметил Владимир Сипягин.В функции ситуационного центра входит и своевременное информирование пользователей о состоянии проезда. Сведения о ситуации на дорогах передаётся водителям через установленные на трассах информационные табло, 15-й канал УКВ-диапазона («канал дальнобойщиков»), Яндекс.Карты, официальный сайт Упрдора и СМИ.С этого года информирование пользователей автодорог о состоянии проезда ведётся через радиостанции, которые ловят на сети подведомственных дорог. По радио также транслируют социальную рекламу, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения. Информация о частотах радиостанций размещена на дорожных знаках и информационных щитах вдоль федеральных трасс.Для обратной связи с пользователями дорог у управления есть круглосуточный телефон с федеральным бесплатным номером 8-800-505-76-52. Водитель, который оказался на трассе в трудной ситуации, может позвонить на «горячую линию». На помощь ему оперативно будет направлена патрульная служба.В новом ситуационном дорожном центре главе региона продемонстрировали дорожную технику, которая будет работать на федеральных трассах в зимний период. Расчищать от снега федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области будут свыше 130 единиц техники.