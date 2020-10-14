Необычное решение финансовой проблемы придумал владимирский тренер по волейболу. На нужды клуба Максим Назаров объявил сбор средств на платформе по краудфандингу.

Необычное решение финансовой проблемы придумал владимирский тренер по волейболу. На нужды клуба Максим Назаров объявил сбор средств на платформе по краудфандингу.- Раз под мячик передвинулась , что бы у меня ручки были и мячик были над головой. Присели ...Идея создать волейбольный клуб учителю физкультуры Максиму Назарову пришла недавно. Он сам всю жизнь играет в волейбол, теперь решил научить этому девчонок. На тренировках все строго. Отработка нижнего и верхнего приема, обязательная разминка и бег.Максим Назаров, тренер:- Девочки не ленятся , потому что я им запрещаю лениться. Были у нас лентяйки мы с ним очень быстро попрощались. У меня на тренировках атмосфера работы, прогресса и труда.Клубу - всего год, но желающих играть много. Девчонки быстро учатся, им хочется развиваться дальше - ездить на соревнования , совершенствовать свою игру.Но денег на это у клуба нет. Да и школьный спортзал маловат, низкие потолки, не хватает места для волейбольной площадки. Тренер решил не брать денег у родителей , а воспользоваться караудфандингом. На сайте планета.ру разместил пост о сборе денег на нужды клуба.Максим Назаров, тренер:- Зал - это основная проблема . Не хватает денег, девочкам съездить на соревнования, купить новые мячи и другой инвентарь , который разнообразил бы тренировочный процесс. Не хватает все на себе несут родители , все эти расходы.Помочь клубу может любой желающий, из любой точки мира. Кроме того тренер выложил на продажу и свою личную реликвию , футболку с подписями знаменитых волейболистов. Девочкам еще далеко до олимпийских медалей , но они уже побывали на первых соревнованиях, пока не удачно. Но они не задаются, тренировки не пропускают , готовятся к следующим.Ксюша Шарамантьева, воспитанница клуба:- Но мы будем стараться, это получается была наша первая игра. Все нравится тренер хороший , коллектив нескучные упражнения.Рост и физическая форма абсолютно не важны, говорит тренер. В клуб может записаться каждая девочка, главное желание и вера в себя.Екатерина Таманова , Семен Карпов. Вести Владимир.