14 октября во Владимирской областной филармонии состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под его управлением.

14 октября во Владимирской областной филармонии состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под его управлением.Он посвящен презентации во Владимире, созданного в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» и гранта Президента России.В программе концерта – сочинения Грига, Чайковского, Бодрова. Солисты – Юрий Башмет (альт), Андрей Поскробко, Михаил Ашуров, Арина Шевлякова, Кирилл Кравцов и Ольга Колгатина (скрипки).дебютировал в 1992-м году: в его состав вошли талантливые выпускники, студенты и аспиранты Московской консерватории. Многие музыканты коллектива являются лауреатами международных конкурсов.Также в рамках презентации Образовательного центра, 14 и 15 октября, пройдут мастер-классы по скрипке на базе Областного музыкального колледжа.Их проведёт скрипачка и педагог Анна Соколова – лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и детской музыкальной школы им. С.И. Танеева.