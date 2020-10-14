Решение по делу об ошибочном начислении платы за вывоз мусора – вынесено. Но истцов оно не устроило. Напомним, мусорный оператор обидел дедушку, котором далеко за 80-т. В его квартире

Решение по делу об ошибочном начислении платы за вывоз мусора – вынесено. Но истцов оно не устроило. Напомним, мусорный оператор обидел дедушку, котором далеко за 80-т. В его квартире проживает двое, но счета за вывоз мусорных отходов выставлялись на четверых. За дедушку вступились юристы. Представитель истца представил справку из управляющей компании о количестве проживающих в