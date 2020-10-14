Заболеваемость в регионе поставила новый антирекорд.
Заболеваемость в регионе поставила новый антирекорд.
На территории Владимирской области за сутки на 14 октября лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
16 случаев - в Гусь-Хрустальном районе,
15 - в округе Муром,
13 - во Владимире,
7 - в Петушинском
районе
,
5 - в Юрьев-Польском
районе
,
4 - в Камешковском
районе
,
4 - в Александровском
районе
,
3 - в Селивановском
районе
,
3 - в Суздальском
районе
,
3 - в Вязниковском
районе
,
2 - в Собинском
районе
,
1 - в Меленковском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8107 случаев заболевания.
1437 - во Владимире,
1183 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
832 - в о. Муром,
751 - в Петушинском
районе
,
665 - в Ковровском
районе
,
637 - в Александровском
районе
,
430 - в Вязниковском
районе
,
361 - в Собинском
районе
,
351 - в Юрьев-Польском
районе
,
231 - в Кольчугинском
районе
,
215 - в Меленковском
районе
,
196 - в Суздальском
районе
,
179 - в Судогодском
районе
,
170 - в Селивановском
районе
,
155 - в Киржачском
районе
,
136 - в Гороховецком
районе
,
104 - в Камешковском
районе
,
74 - в г. Радужном.