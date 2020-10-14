Заболеваемость в регионе поставила новый антирекорд.

Заболеваемость в регионе поставила новый антирекорд.На территории Владимирской области за сутки на 14 октября лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 случаев - в Гусь-Хрустальном районе,15 - в округе Муром,13 - во Владимире,7 - в Петушинскомрайоне5 - в Юрьев-Польскомрайоне4 - в Камешковскомрайоне4 - в Александровскомрайоне3 - в Селивановскомрайоне3 - в Суздальскомрайоне3 - в Вязниковскомрайоне2 - в Собинскомрайоне1 - в МеленковскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 8107 случаев заболевания.1437 - во Владимире,1183 - в Гусь-Хрустальномрайоне832 - в о. Муром,751 - в Петушинскомрайоне665 - в Ковровскомрайоне637 - в Александровскомрайоне430 - в Вязниковскомрайоне361 - в Собинскомрайоне351 - в Юрьев-Польскомрайоне231 - в Кольчугинскомрайоне215 - в Меленковскомрайоне196 - в Суздальскомрайоне179 - в Судогодскомрайоне170 - в Селивановскомрайоне155 - в Киржачскомрайоне136 - в Гороховецкомрайоне104 - в Камешковскомрайоне74 - в г. Радужном.