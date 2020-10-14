Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко несколько требований, среди которых – уход с поста главы государства. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему политик пошла на такой шаг.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко несколько требований, среди которых – уход с поста главы государства. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему политик пошла на такой шаг.Ультиматум Тихановской продиктован угасанием протестной активности в Белоруссии, считает эксперт. Требования, которые выдвинула экс-кандидат в президенты, призван оживить оппозиционную активность, убежден Шаповалов.По его словам, в ультиматуме Тихановской нет ничего нового. Оппозиция неоднократно призывала к забастровкам и блокировкам дорог, напомнил эксперт. "Они пытаются реанимировать протест", – пояснил Шаповалов.Методы, которые озвучены в ультиматуме Тихановской, не принесут Белоруссии ничего хорошего, уверен он. Забастовки и бойкот продаж нанесут удар по экономике и снизят уровень жизни граждан, приводит мнение специаиста RT.Напомним, что 13 октября Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко. Она потребовала от белорусского лидера до 25 октября объявить об уходе в отставку, силовики должны прекратить насилие над протестующими, а политических заключенных нужно освободить.Ультиматум Тихановской содержит угрозы в адрес действующей власти. Если требования не будут выполнены, политик пригрозила забастовкой на предприятиях, блокировками дорог и бойкотом государственных магазинов.Ранее политолог Александр Алесин предположил, что радикализация протестов может быть выгодна Александру Лукашенко. Умеренная часть протестующих побоится насилия на улицах и потребует от власти разобраться с радикалами, считает эксперт.Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Оппозиция и поддерживающий ее Запад не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел санкции против окружения главы государства.