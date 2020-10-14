Молодой человек ввел в заблуждение посетителя бара и забрал себе чужой забытый гаджет.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Следствием установлено, что в августе текущего года обвиняемый, находясь в одном из местных баров, услышал, как один из посетителей ищет владельца забытого кем-то телефона. Фигурант обратился к мужчине и, сообщив ложные сведения, забрал чужой гаджет себе.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 17 000 рублей.После поступившего в полицию сообщения сотрудники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате чего через два дня задержали злоумышленника.В содеянном обвиняемый сознался и вернул похищенное имущество.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.