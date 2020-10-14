До позднего вечера на площадке около Глобуса из машин гремит музыка.

Об этой проблеме жители Доброго в областном центре твердят уже давно. На стоянке около ТЦ "Глобус" по вечерам собираются компании на машинах, включают музыку на полную громкость. Также есть любители погонять, подрифтовать, пореветь моторами, повизжать шинами. А иногда слышны даже звуки выстрелов. Все эти звуки разносятся далеко по округе и мешают жителям отдыхать. Шум продолжается и после 23.00, нередко до самого утра. Не раз активные граждане жаловались, в том числе подавали заявления в соответствующие инстанции. Полиция информирована о проблеме аудиотеррористов. Но пока никаких мер по наведению порядка не предпринимается.