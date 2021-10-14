На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 275...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.66 - во Владимире32 - в Муромском районе30 - в Гусь-Хрустальном районе28 - в Ковровском районе15 - в Александровском районе13 - в Кольчугинском районе12 - в Собинском районе12 - в Суздальском районе11 - в Киржачском районе10 - в Вязниковском районе10 - в Юрьев-Польском районе10 - в Петушинском районе7 - в Гороховецком районе5 - в Камешковском районе5 — в Судогодском районе4 - в Меленковском районе3 — в Радужном2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 631 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).