На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 275...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
66 - во Владимире
32 - в Муромском районе
30 - в Гусь-Хрустальном районе
28 - в Ковровском районе
15 - в Александровском районе
13 - в Кольчугинском районе
12 - в Собинском районе
12 - в Суздальском районе
11 - в Киржачском районе
10 - в Вязниковском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Петушинском районе
7 - в Гороховецком районе
5 - в Камешковском районе
5 — в Судогодском районе
4 - в Меленковском районе
3 — в Радужном
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 631 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).