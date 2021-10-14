Более 40 российских издательств презентуют свои новинки, а в лекториях пройдут встречи, мастер-классы и дискуссии.

С 22 по 24 октября во Владимирской областной научной библиотеке состоится первый книжный фестиваль «Китоврас». Гостями события станут российские писатели, критики и культурологи.Более 40 российских издательств презентуют свои новинки, а в лекториях пройдут встречи, мастер-классы и дискуссии.«Для Владимира это знаковое культурное событие, которое может стать началом доброй традиции. К тому же на «Китоврасе» можно будет познакомиться с теми, кто пишет и издает книги в нашем городе. Приглашаем всех на праздник чтения. Приходите всей семьей», - анонсировала мероприятие директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.В рамках фестиваля актер театра и кино Александр Олешко в Центре классической музыки прочитает сказку для детей и взрослых в сопровождении песочного шоу и струнного квартета «Мелодион». На сцене Дворца культуры московский театр «Школа современной пьесы» покажет спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.Вход на мероприятия по QR-кодам.За новостями события можно следить на события.