В отношении водителя, ранее уже привлекавшегося к ответственности, возбуждено уголовное дело.

В конце сентября текущего года сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Александровскому району на одной из улиц города Александрова был остановлен автомобиль марки «Ниссан Альмера». При проверки документов инспекторы предположили, что 26-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.Проведенное освидетельствование показало, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 0,885мг/л.При дальнейшей проверке было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Управление транспортом в состоянии опьянения – одно из самых опасных нарушений, способных повлечь тяжкие последствия. За прошлую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на территории области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.