Завтра стартует Всероссийская перепись населения! В чем ее уникальность, и как Владимирстат...

Завтра стартует Всероссийская перепись населения! В чем ее уникальность, и как Владимирстат подготовился к этому событию? Слово Вере Куликовой.К проведению переписи во Владимирской области все готово. Развернуто 406 стационарных пунктов. Кроме этого еще 22 переписных участка созданы в МФЦ.Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата:- На стационарных участках можно переписываться вне зависимости от вашего места проживания, то есть, если вы находитесь на другом конце города и вам по дороге ближе зайти в МФЦ, то это вы можете сделать рядом с работой.В нашей области обучение прошли две с половиной тысячи переписчиков. Впервые они будут использовать планшетные компьютеры, но для тех, кто захочет пройти перепись в бумажном виде, заготовлены переписные листы.Главным нововведением этой переписи станет возможность дистанционного участия. Электронный лист уже доступен на портале Госуслуг. По приходу переписчика, нужно будет показать ему QR-код, подтверждающий, что перепись пройдена. К жителям региона обратился врио губернатора Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Приглашаю вас принять участие в этом важном для страны, для нас мероприятии. От того, насколько качественно и хорошо будет проведена перепись населения, будет зависеть, как мы будем строить наши планы на будущее, как мы будем планировать федеральный, региональный, местный бюджеты.Девиз переписи "Создаем будущее!" отражает ее значение для общества. На основе её результатов формируются многие социальные программы и проекты.Вера Куликова «Вести-Владимир»