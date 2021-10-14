Госдума 14 октября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий списание единовременных социальных выплат. Инициатива была разработана по поручению президента Владимира Путина и внесена на рассмотрение депутатами и сенаторами, включая зампреда ГД Сергея Неверова.

Госдума 14 октября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий списание единовременных социальных выплат. Инициатива была разработана по поручению президента Владимира Путина и внесена на рассмотрение депутатами и сенаторами, включая зампреда ГД Сергея Неверова.По словам Неверова, несмотря на принятые ранее законы единовременные выплаты не подпадали под действие этих норм. Одобренный 14 октября законопроект призван исправить ситуацию: документ запрещает банкам списывать выплаченные в качестве господдержки средства без дополнительного согласия заемщика.Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, которые поступили на счет гражданина с 1 января 2021 года, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Инициатива усиливает защиту соцвыплат от списания по исполнительному производству. Норма касается разовых выплат и других видов государственной поддержки."В том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении", – уточнил председатель ГД.Если заемщик уже подтвердил согласие на списание средств для погашения кредита, то он может потребовать деньги назад в течение 14 дней после списания банков. Средства возвратятся в течение трех рабочих дней."После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов погасить очередную часть долга самостоятельно", – пояснил Володин.На заседании 14 октября парламентарии также в первом чтении законопроект по защите пенсионных накоплений граждан от недобросовестных страховщиков.