Оба получили по три тысячи штрафа.

В Кольчугино двух человек оштрафовали на шесть тысяч рублей за оскорбление сотрудников соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Находясь в помещении учреждения социальной защиты населения, матершинники позволили себе оскорбительные высказывания в неприличной форме, тем самым, унизив честь и достоинство работников.Последние написали заявление в прокуратуру. В отношении виновных возбудили административные дела. Оба получили по три тысячи штрафа.