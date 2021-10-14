Поклонники заподозрили, что между Любовью Успенской и Николаем Басковым что-то есть. Певица Ангелина Миранга рассказала, какие слухи ходят между коллегами артистов.

Поклонники заподозрили, что между Любовью Успенской и Николаем Басковым что-то есть. Певица Ангелина Миранга рассказала, какие слухи ходят между коллегами артистов.Не так давно Николай Басков отпраздновал свой юбилей. "Натуральный блондин" устроил концерт по этому поводу, куда пригласил многих артистов. На сцене вместе с именинником одну песню исполнила Любовь Успенская. После красивейшего яркого выступления коллеги слились в .По интернету сразу же поползли слухи о том, что звезды находятся в отношениях. Сами знаменитости пока никаких комментариев не дают, а лишь осыпают друг друга красивыми эпитетами со сцены. Зато одна из коллег уже успела рассказать, как к этой ситуации относятся в шоу-бизнесе."Действительно, иногда, рассказывают актеры, что некоторые режиссёры предполагают близость!" – смело ответила на вопрос .Певица также вспомнила, как некоторые молодые артисты хотят попасть на большую сцену. Многие готовы на все для того, чтобы их мечта исполнилась."Ни для кого не секрет, что и через постель многие идут к славе, в шоу-бизнес. Но все зависит от человека. Если он профессионал, ему не будут интересны такие предложения. Со временем все равно могут узнать об этом и грязные трусы вылезут наружу. Я не сталкивалась, но некоторые коллеги рассказывали похожие истории. И я считаю, лучше всегда тактично обходить стороной и держать марку!" – высказалась исполнительница.