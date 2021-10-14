Хотите узнать, к чему снится картошка? В этом поможет сонник Дни.ру.
Хотите узнать, к чему снится картошка? В этом поможет сонник "Дни.ру".
Общее толкование
Сон о картошке означает, что сновидца ждет кропотливый труд, который
отнимет много сил и времени. Но вознаграждение, которое вы получите за
проделанную работу, окажется меньшим, чем вы рассчитывали. Сонники рекомендуют загодя рассчитывать свои силы и не тратить впустую ресурсы на работу, в успехе
которой сомневаетесь.
Иногда люди интересуются: к чему снится копать картошку? Такой сон означает, что человеку удастся повысить свой доход. Возможно, сновидец получит более престижную и высокооплачиваемую работу, но для этого нужно будет долго и усердно трудиться.
К чему снится картошка? Замужней даме сон предвещает стабильность, теплоту и доверие в семейной
жизни. Дети будут радовать
послушанием и достижениями в учебе. Незамужней корнеплод
предвещает знакомство с состоятельным кавалером. Юной особе видение сулит огромные перспективы в карьере и
творчестве. Но для этого придется очень много трудиться.
Сонник Миллера
К чему снится картошка, данный сонник трактует так: согласно ему, сон чреват
случайностями не лучшего свойства. Есть картошку во сне – означает существенную выгоду. Приготовление
картошки обещает вам подходящую работу. Если вы сажаете во сне картошку –
значит, вы можете рассчитывать на исполнение ваших желаний. Если вам
приснится сгнившая картошка – значит, вашим радостям и удовольствиям наступит
конец.
Сонник Хассе
К чему снится картошка, данный сонник трактует следующим образом. Есть корнеплод – небольшое расстройство желудка; готовить – неприятный визит; видеть много картофеля – хороший доход или урожай. Видеть во сне мелкий картофель – к недостатку; продавать – избавиться от .
Семейный сонник
К чему снится картошка женщине, которая ее ест? По соннику, видение сулит, что в скором времени ее
профессиональная деятельность принесет ощутимые результаты, которые выразятся
либо в прибавке к окладу, либо в продвижении по службе. Сажает
картофель – в ближайшем будущем ее ждет интересное предложение, если не руки и
сердца, то высокооплачиваемой работы.
Сонник Дмитрия и Надежды Зимы
Картошка во сне указывает на то,
что счастье не придет к вам само по себе, и достаток в вашем доме могут
обеспечить только усердный труд и терпение. Покупать, продавать или сажать
картошку во сне — знак того, что вы собираетесь приложить силы для занятий не
очень привлекательным, но прибыльным делом.