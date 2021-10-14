Хотите узнать, к чему снится картошка? В этом поможет сонник Дни.ру.

Хотите узнать, к чему снится картошка? В этом поможет сонник "Дни.ру".Общее толкованиеСон о картошке означает, что сновидца ждет кропотливый труд, которыйотнимет много сил и времени. Но вознаграждение, которое вы получите запроделанную работу, окажется меньшим, чем вы рассчитывали. Сонники рекомендуют загодя рассчитывать свои силы и не тратить впустую ресурсы на работу, в успехекоторой сомневаетесь.Иногда люди интересуются: к чему снится копать картошку? Такой сон означает, что человеку удастся повысить свой доход. Возможно, сновидец получит более престижную и высокооплачиваемую работу, но для этого нужно будет долго и усердно трудиться.К чему снится картошка? Замужней даме сон предвещает стабильность, теплоту и доверие в семейнойжизни. Дети будут радоватьпослушанием и достижениями в учебе. Незамужней корнеплодпредвещает знакомство с состоятельным кавалером. Юной особе видение сулит огромные перспективы в карьере итворчестве. Но для этого придется очень много трудиться.Сонник МиллераК чему снится картошка, данный сонник трактует так: согласно ему, сон чреватслучайностями не лучшего свойства. Есть картошку во сне – означает существенную выгоду. Приготовлениекартошки обещает вам подходящую работу. Если вы сажаете во сне картошку –значит, вы можете рассчитывать на исполнение ваших желаний. Если вамприснится сгнившая картошка – значит, вашим радостям и удовольствиям наступитконец.Сонник ХассеК чему снится картошка, данный сонник трактует следующим образом. Есть корнеплод – небольшое расстройство желудка; готовить – неприятный визит; видеть много картофеля – хороший доход или урожай. Видеть во сне мелкий картофель – к недостатку; продавать – избавиться от .Семейный сонникК чему снится картошка женщине, которая ее ест? По соннику, видение сулит, что в скором времени еепрофессиональная деятельность принесет ощутимые результаты, которые выразятсялибо в прибавке к окладу, либо в продвижении по службе. Сажаеткартофель – в ближайшем будущем ее ждет интересное предложение, если не руки исердца, то высокооплачиваемой работы.Сонник Дмитрия и Надежды ЗимыКартошка во сне указывает на то,что счастье не придет к вам само по себе, и достаток в вашем доме могутобеспечить только усердный труд и терпение. Покупать, продавать или сажатькартошку во сне — знак того, что вы собираетесь приложить силы для занятий неочень привлекательным, но прибыльным делом.