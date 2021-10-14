Зверев попробовал себя в новой профессии, а сейчас тяжело переживает проблемы

Зверев попробовал себя в новой профессии, а сейчас тяжело переживает проблемыЕще пять лет назад 58-летний король гламура Сергей Зверев был у всех на виду: не пропускал ни одной звездной тусовки, часто посещал телевизионные шоу и активно участвовал в светской жизни. Однако в последнее время о судьбе стилиста ходит много слухов – он закрыл салоны, подался в политику и переживает финансовые трудности.Зверев сообщил о намерении покинуть шоубизнес в начале прошлого года. Вскоре после этого Сергей буквально развернул карьеру в другом направлении: сначала стал экоактивистом, а потом от Бурятии. Однако с карьерой политика у артиста ничего не вышло: он набрал 8% голосов и единственный, по его словам, не имел ни финансовой, ни административной поддержки. А уже в сентябре этого года звезда появилась на премьере фильма "Инсомния" в скромном наряде.Не так давно в СМИ появилась информация о том, что. Настолько, что ему буквально не на что купить еды. По официальным данным, за прошлый год артист заработал чуть больше 300 тысяч рублей, а сеть его салоном красоты потерпела убытки и закрылась. По словам Зверева, проблемы с деньгами у него есть, как и у всех людей после пандемии. К тому же, ему не возвращают долги.Также стилист признался, что его неудачи затянулись и плохо сказываются на его эмоциональном состоянии. Помимо неприятностей с деньгами и карьерой, король гламура попал в скандал со своим приемным сыном, с которым он не общался много лет. После того как Зверев выписал наследника из квартиры, тот подал на отца в суд."Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей. Два миллиона триста тысяч стоит однушка в Коломне", – говорит сын звездыСейчас стилист для души пишет песни, которые, по его словам, дарит безвозмездно.