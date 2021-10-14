В этом году в состязаниях участвовали 116 полицейских, которые представили 13 команд подразделений столичного ведомства...

С 11 по 13 октября в спортивном зале московского полицейского Главка прошёл лично-командный чемпионат по самозащите без оружия в память о генерал-лейтенанте милиции Владимире Иосифовиче Панкратове.Владимир Иосифович Панкратов руководил первой экспериментальной оперативной группой, созданной на базе ГУВД города Москвы, в состав которой входили биатлонисты, стрелки и самбисты. С 1992 по 1995 годы возглавлял ГУВД города Москвы. Помимо достижений на службе в органах внутренних дел, Владимир Иосифович был и выдающимся спортсменом. Уже в 21 год он стал мастером спорта по самбо, а один из его любимых приёмов даже получил собственное название «Панкратовская подсечка».В этом году в состязаниях участвовали 116 полицейских, которые представили 13 команд подразделений столичного ведомства. На борцовском ковре спортсмены достойно показали навыки, полученные на тренировках, но только сильнейшие из них в справедливой борьбе завоевали право быть в финале.По завершению состязаний жюри подвели итоги и объявили победителей чемпионата. Почётные гости поздравили победителей, призёров и вручили им медали, кубки и памятные призы.Более 30 сотрудников столичной полиции стали финалистами в личном зачёте. В командном зачёте по результатам соревнований победила команда Управления охраны общественного порядка, вторыми стали УВД по ЮЗАО, а бронзу завоевали УВД на Московском метрополитене.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве