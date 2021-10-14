Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 631 владимирец.

Во Владимирской области на 14 октября выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 66 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасную инфекцию в Муромском, 30 - в Гусь-Хрустальном, 28 - в Ковровском, 15 - в Александровском, 13 - в Кольчугинском районах. По 12 положительных тестов пришло пациентам в Суздальском и Собинском, 11 - в Киржачском, по 10 - в Петушинском, Вязниковском и Юрьев-Польском районах. Семь инфицированных выявлено в Гороховецком, по 5 - в Судогодском и Камешковском, 4 - в Меленковском районах. Трое заболели в ЗАТО Радужный, 2 - в Селивановском районе.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 631 владимирец. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 595 случаев во Владимире, 6674 - в Гусь-Хрустальном районе, 6320 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.