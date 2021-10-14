Оказалась заперта на собственном балконе. Сегодня ковровским спасателям поступил вызов от жителей...

Оказалась заперта на собственном балконе. Сегодня ковровским спасателям поступил вызов от жителей многоквартирного дома. Они просили помочь их соседке выпутаться из этой непростой ситуации.Как оказалось, 70-летняя женщина не смогла попасть домой через входную дверь и решила воспользоваться балконом соседей. Она сумела перелезть через ограждение, но, оказавшись на своих квадратных метрах, поняла, что балконная дверь также закрыта. А вернуться обратно уже не было сил. Спасатели сломали замок квартиры и вызволили женщину.- Это вы вот в ту щель да пролезли?- Да-да-да, вот сюда пролезла.