Владимирская область — один из древнейших центров российского государства, выделяющийся уникальными природными ландшафтами и историческими постройками. Владимирская земля на протяжении десятилетий привлекает туристов из разных уголков мира.

Владимирская область — один из древнейших центров российского государства, выделяющийся уникальными природными ландшафтами и историческими постройками. Владимирская земля на протяжении десятилетий привлекает туристов из разных уголков мира. Через регион проходит знаменитый маршрут «Золотое Кольцо России». В списке достопримечательностей языческие и православные святыни, древние города, памятники археологии, объекты культурного наследия.Владимирская РусьВ областном центре издревле сформировалась собственная архитектурная школа, подарившая миру знаменитые храмы из белого известняка. Именно здесь находится Успенский собор — главный храм Владимиро-Суздальской Руси, где венчались на царство князья, в котором сохранились редкие фрески Андрея Рублева.Дмитриевский собор известен благодаря причудливой резьбе — на его фасадах можно отыскать более 600 рельефов с изображениями улыбающихся львов, грифонов, птицы Сирин, святых и князей.Золотые ворота - одна из немногих сохранившихся построек домонгольского периода. Объект служил парадным въездом в город и выполнял роль оборонительного сооружения. Сейчас в стенах ворот находится небольшой музей, рассказывающий о штурме ворот войсками хана Батыя и других важных событиях в истории Владимира.По древнему валу, тянущемуся от Золотых ворот, можно прогуляться до водонапорной башни, построенной в начале XX века. Сегодня в ней располагается музей «Старый Владимир», посвященный жизни города на рубеже XIX и XX веков. Осмотрев экспозицию на нижних этажах, поднимайтесь по винтовой лестнице на самый верх, на смотровую площадку, откуда открывается вид на старую часть города, холмы и реку.По соседству с водонапорной башней находится исторический квартал Владимира со старой брусчаткой и кособокими дореволюционными особнячками, где жизнь замерла где-то на рубеже XIX и XX столетий. Кругом старинные церкви, первая городская аптека с музеем, чайная, знаменитый антикварный базар и смотровые площадки. А если завернуть за водонапорную башню, окажетесь в Патриаршем саду, спускающемся террасами с холма. Здесь нет редких экзотических растений, зато много цветников, фонтанов и укромных уголков, где приятно отдохнуть с книжкой. Особенно хорошо здесь весной, когда в саду зацветают многочисленные вишневые и яблоневые деревья. Кроме традиционных для России плодовых деревьев и кустарников растут такие экзотические как миндаль и маньчжурский орех.Название «Патриарший» отсылает прямо в древность, когда каждый монастырь имел свой сад. По-видимому, его история началась еще в XII веке, при князе Андрее Боголюбском. Именно он привёз из Киева вишню, ставшую визитной карточкой сада. Но если верить документам, то ему немногим больше четырехсот лет.Сегодня Патриарший сад не только любимое место отдыха горожан, но и крупный научно-образовательный центр. Ежегодно здесь проходит фестиваль Вишнёвый Спас, а в любое время можно записаться на тематическую экскурсию, которую с удовольствием проведут юные натуралисты.1000-летний город СуздальСуздаль в последние годы стал поистине народным направлением: сюда едут и экскурсионные группы не только из разных частей России, но и гости из европейских стран..Благодаря статусу города-музея Суздаль практически не застраивался в советские годы, сохранив планировку улиц и архитектурный облик дореволюционного города с заставами, маленькими площадями и крепостными валами.Буквально за стенами Суздальского кремля и Спасо-Евфимиева монастыря городская застройка прерывается — и начинаются луга, на фоне которых крепостные стены и маковки церквей смотрятся особенно выразительно.Спуститесь с кремлевских валов, перейдите мост через реку Каменку и загляните в Музей деревянного зодчества под открытым небом. На большой поляне расположились деревянные дома крестьян и купцов, церкви и мельницы, свезенные сюда со всей области. Практически в каждую из построек можно зайти и увидеть тематическую экспозицию, посвященную быту того или иного сословия. Со всей области сюда были доставлены сохранившиеся сооружения из дерева – крестьянские избы, амбары, церкви, бани, ветряные мельницы. Внутри всех построек с точностью до мельчайших подробностей воссоздан интерьер прошлых веков.В Суздальском кремле расположен самый древний храм – Рождественский. Постройка с огромными голубыми куполами со звездами, будто сошласо страниц русской сказки. Сохранился архиерейский двор, в палатах которого сегодня размещаются исторические экспозиции, а также деревянная церковь XVIII века и высокие земляные валы.На территории древнего Спасо-Евфимиева монастыря находятся соборы со старинными фресками и могила Дмитрия Пожарского. Начиная со времен правления Екатерины II здесь были расположены казематы, где содержались старообрядцы, сектанты и декабристы. Во времена СССР здесь была тюрьма особого назначения и лагерь военнопленных офицеров фашистской армии, а после войны — воспитательно-трудовая колония. Сегодня здания занимают выставочные залы, посвященные разным этапам истории монастыря.Суздаль хоть и небольшой город, но буквально весь пропитан историей. Рассказы о местных достопримечательностях занимают десятки страниц книг и буклетов, поэтому лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать.Национальный парк МещераМещерская низменность — удивительное царство природы, край рек и озер, болотистых равнин и лесов. Сегодня он занимает почти 300 тысяч га.Посетителям демонстрируют не только природные достопримечательности и экологические маршруты, но и знакомят с жизнью и обычаями предков. В поселке Тасинский расположен уникальный краеведческий комплекс - это самая настоящая древнерусская деревня, в которой все строения выполнены в миниатюре. Здесь можно увидеть - как жили древние славяне, поиграть в старинные русские игры, а также посетить театральное представление.Клязьминско-Лухский заказникБалахнинская низменность — место обитания редких краснокнижных животных и растений, озёра, имеющие огромное гидрологическое значение, болотные угодья и леса.Главное - это удивительно красивые ландшафты, где Клязьма и Лух сливаются в единое целое. С 1994 года эти места стали особо охраняемой территорией, которая создавалась с целью сохранения и преумножения удивительной природной красоты.Одно из главных мест притяжения туристов – Кщара – самое глубокое озеро Владимирской области. Местные жители уверены, что Кщара — место обитания сказочного Кощея. Популярности ему добавляют и легенды о плавучем острове.На самом деле, остров, покрытый растительностью, не двигается с места, но в туманной дымке, которой он постоянно окутан, кажется совершенно иначе. Самая известная из легенд перекликается с «Легендой о граде Китеже». Она повествует о монастыре, ушедшем под воду вместе со своими обитателями.Документально эти предания не подтверждены, но могли иметь место. Озеро имеет карстовое происхождение и образовалось в разломе земной коры. Даже сейчас на берегу случаются провалы, образуются воронки. Вода в Кщаре всегда прозрачная и отличается разнообразием обитателей.Муромский заказникПойма Оки — самой крупной реки Владимирской области — всю свою историю была охотничьими угодьями. Хвойные леса и дубравы, разнотравные луга и сфагновые болота всегда славились разнообразием промыслового зверя и птицы.С целью сохранения ландшафтов, а также охраны и восстановления численности диких зверей, занесённых в Красную Книгу, был создан Муромский заказник. Он занимает территорию почти 55 га и расположен в Гороховецком и Муромском районах.Знаковое место заповедника - памятник природы озеро Виша, которое зачастую называют Владимирской аномалией. Водоём славится разнообразием флоры и фауны. Однако главное – это загадочные явления, называемые уфологами ХЛО — белые переливающиеся шары, которые возникают прямо из воздуха и лопаются, не долетая до поверхности воды.СунгирьИстория и археология всегда идут рука об руку, зачастую переплетаясь между собой. Те или иные находки совершаются во Владимирской области с завидным постоянством.Сунгирь - верхнепалеолитическая стоянка человека, возраст которой около 25 тысяч лет, но многие ученые считают, что она гораздо старше. Её обнаружили случайно во время разработки нового карьера на восточной окраине Владимира экскаваторщик вместе с землей вытащил кости неизвестного крупного животного.О находке сообщили археологам. Так началась 30-летняя археологическая эпопея на ручье Сунгирь, в результате которой было найдено около 70 тысяч предметов.Историческое наследие ГороховцаВ России сохранилось всего 20 допетровских каменных палат, семь из которых находятся в Гороховце. В одних сегодня располагаются гостиница, ЗАГС и административные организации, в других — музей археологии и музей купечества.На вершине Пужаловой горы в центре Гороховца стоит величественный Никольский мужской монастырь. Лучшие виды открываются с вершины колокольни, а также со смотровой площадки за монастырём.Знаменский женский монастырь расположился среди лугов, на противоположном берегу реки Клязьмы. У монахинь можно купить молочные продукты, в том числе несколько видов сыра, которые производят здесь же.Сретенский женский монастырь стоит на центральной площади Гороховца. Основанное в середине XVII века по указу патриарха Никона святилище, расформировали век спустя, а церкви вернули лишь в 2017 году.На въезде в город гостей встречает необычный гибрид русской и европейской архитектуры — деревянный дворец в стиле модерн с башенками и окнами причудливой формы. Это загородный дом Шорина, который сегодня занимает Дом народного творчества.Чуть ближе к центру — деревянный особняк Пришлецова в неорусском стиле с резными русалками на фасаде и дом Морозова, где находится Музей технической мысли, посвященный истории развития промышленности и судостроения.Столица хрусталяГлавный музей Гусь-Хрустального расположен в Георгиевском соборе, построенном на рубеже XIX и XX веков по заказу стеклопромышленника и мецената Нечаева-Мальцева. Для строительства собора из Петербурга выписали знаменитого столичного архитектора Леонтия Бенуа, а для создания внутреннего убранства привлекли художника Виктора Васнецова, по эскизам которого были расписаны стены и созданы мозаики.Сегодня в бывшем храме располагается музей хрусталя — вдоль нефов выставлены фужеры, графины, штофы и вазы из стекла и хрусталя, которые создавались на местном стекольном заводе на протяжении двух с половиной веков. Есть среди них и более поздние экспонаты — коллекционный советский хрусталь, вдохновленный космическими завоеваниями, и те самые хрустальные совы, которых вручают знакотам «Что? Где? Когда?» — их создают именно в Гусь-Хрустальном.Гусевской хрустальный завод — преемник хрустального производства купцов Мальцовых, основавших здесь производство еще в 1756 году. После революции завод национализировали. Сегодня на производство можно попасть с экскурсией, увидеть, как работают в мастерской стеклодувы, и посетить образцовую кладовую, где выставлен коллекционный хрусталь мастеров разных поколений.Церковь Покрова на НерлиОдноглавый белокаменный храм возвышается на берегу Нерли в окружении лугов и озер. Годом его постройки считают 1165. Он был посвящен новому празднику на Руси – Покрову Богородицы, в XII веке установленному Андреем Боголюбским. Стены храма украшены резьбой с изображениями царя Давида, фигур животных, женских масок. Внутреннее убранство аскетично и не блещет роскошью, в этом заложена идея превосходства духовного над материальным.Одна из самых красивейших рек региона — Нерль. Раньше через неё проходил один из крупнейших торговых маршрутов, но сегодня река несудоходна. Извилистое русло хорошо подходит для водных сплавов и байдарочного спорта.Туристам Нерль тоже может предложить очень много, ведь на ее берегах расположено немало достопримечательностей: Знаменитое Боголюбово, основанное Андреем Боголюбским; Поклонный крест, установленный в месте, где соединяются Клязьма и Нерль. Во Владимирскую область стоит приехать уже только ради этих роскошных речных пейзажей.Александровская слободаМузей-заповедник под открытым небом в Александрове – это бывшая резиденция русских князей и царей. Первые постройки появились здесь при князе Василии III, а во времена правления Ивана Грозного, слобода выполняла функции столицы русского государства. Самый старый храм комплекса – Троицкий собор, возведенный в 1513 году. Также здесь располагаются храм Покрова, церковь-колокольня, Сретенский храм с больничным корпусом, Успенский храм, женский монастырь.А ещё во Владимирской области расположено множество усадеб, в одной из которых умер раненый в Бородинском сражении, герой войны с Наполеоном полководец . , посвящённые знаменитым деятелям искусства, и вовсе особая веха в истории губернии. Добавим, что и десятки природных достопримечательностей ежегодно привлекают туристов не меньше, чем культурного наследия. Любой желающий посетить Владимирскую область без труда подберёт места по душе, которые навсегда останутся в его памяти.