Для получения выплаты участникам программы необходимо подать заявление в любой центр социального обслуживания города.

Жители Москвы старше 65 лет, прошедшие вакцинацию либо ревакцинацию от ковида до конца года, вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы."Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам - участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Начиная с 12 октября 2021 года вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.Для получения денежной выплаты участникам программы необходимо подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор."Указанная программа действует с 23 июня по 31 декабря 2021 года. В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период", - сообщили в мэрии.В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции наборы получили свыше 240 тыс. московских пенсионеров.