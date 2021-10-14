Техзадание на подготовку ПСД уже готово.

Компания «Хартия» подала в администрацию Александровского района заявку на строительство мусоросортировочного комплекса. Однако местные власти ответили на обращение без особого воодушевления.«Наша позиция неизменна – пока в Александрове не решится вопрос по свалке, никакого разговора о предоставлении земли не будет», — цитируют наши коллеги из газеты «Новый город Александров» ИО главы района Дениса Кузнецова.При этом регоператор предлагает властям самим определиться с территорией, которую они отдадут под мусоросортировку. Однако местные власти наотрез отказываются обсуждать какие-либо варианты.В последний раз вопрос поднимался 8 октября на постоянной комиссии совета народных депутатов Александровского района. На пленарном заседании парламентарии официальной озвучат отказ в выделении участков.Говоря о свалке, местные чиновники уверяют, что на 2022 год заложат 10 млн на разработку проекта по её рекультивации. Недостающую часть средств району выделить область. Техзадание на подготовку ПСД уже готово.Напомним, что объект скоропостижно в середине января 2021 года. Компания «Экоресурс» отказалась от лицензии на вывоз мусора на В середине марта его исключили из терсхемы по обращению с отходами.