В сентябре этого года в Александрове сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку. При проверке документов инспекторы заподозрили, что 26-летний водитель “Ниссана” был пьян.

В сентябре этого года в Александрове сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку. При проверке документов инспекторы заподозрили, что 26-летний водитель “Ниссана” был пьян. Проведенное освидетельствование показало, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 0,885мг/л. Также было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за езду за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В