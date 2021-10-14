В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 1911 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привел областной оперативный штаб по ..

В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 1911 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привел областной оперативный штаб по коронавирусу.Наиболее напряженная обстановка наблюдалась в Балашихе, где заразился 231 человек. За ней следуют Королев и Красногорск с 170 и 126 новыми случаями заболевания соответственно. Помимо них более ста инфицированных выявили в Люберцах, Пушкино и Одинцовском округе, сообщает сайт "".