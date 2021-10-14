Военный обозреватель Дмитрий Таран объяснил, почему на Украине так настойчиво требуют провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Военный обозреватель Дмитрий Таран объяснил, почему на Украине так настойчиво требуют провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.На днях "Коммерсантъ" опубликовал статью заместителяпредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой политик объяснил, почему бессмысленны контакты с нынешним руководством Украины. По мнению Дмитрия Тарана, этот материал является ответом для Дмитрия Кулебы, который требует от Москвы четкого ответа насчет встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.В беседе с "" обозреватель обратил внимание: Медведев четко дал понять, что Россия не собирается что-либо обсуждать с действующей на Украине властью, которая демонстрирует свою некомпетентность. Также эксперт отметил, что темы, касающиеся Киева, обсуждались на встрече с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд, а это значит – украинские вопросы поднимаются лишь между Москвой и Вашингтоном.По словам Тарана, Украина же пытается обозначить свою важность, поэтому и требует провести личную встречу. Но Россия, как считает обозреватель, не рассматривает действующего лидера Незалежной как партнера по переговорам, и ждет, когда Вашингтон сформирует на Банковой более компетентную команду.Ранее украинский политик Максим Гольдарб . По мнению эксперта, Запад не сделал ничего хорошего для Украины.