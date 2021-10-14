Житель Вязниковского района пожаловался омбудсмену на затянувшийся ремонт теплосетей, из-за которого в его квартире отключили отопление.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова помогла пенсионеру с ребенком-инвалидом на руках вернуть горячую воду и тепло в дом.Житель Вязниковского района пожаловался омбудсмену на затянувшийся ремонт теплосетей, из-за которого в его квартире отключили отопление. Людмила Романова обратилась к местным властям. Спустя три дня теплоснабжение было восстановлено.Напомним, что контактные данные омбудсмена опубликованы на официальном правозащитников.