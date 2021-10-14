Недавно Саша Волкова рассказала, что долгие годы ее избивал продюсер. Певица Екатерина Кравцова объяснила, почему ее коллега молчала.

Недавно Саша Волкова рассказала, что долгие годы ее избивал продюсер. Певица Екатерина Кравцова объяснила, почему ее коллега молчала.На днях Саша Волкова дала интервью, в котором откровенно рассказала о взаимоотношениях со своим продюсером Вадимом Поляковым. Оказалось, несколько лет мужчина регулярно избивал свою подопечную.Многие были шокированы такой новостью от участницы группы "Демо". Никто не ожидал, что в жизни певицы могли происходить такие страшные вещи. Многие стали задаваться вопросом, почему брюнетка начала говорить о насилии только сейчас, когда прошло столько времени."А почему Саша молчала? Ну, скорее, это вопрос к Саше. Наверное, боялась. А сейчас, поскольку она находится в безопасности, она озвучивает. Когда ты находишься в шоу-бизнесе и у тебя есть продюсер, все равно ты подневольный человек. Я думаю, она боялась, что будут какие-то последствия", – честно ответила на вопрос корреспондента "Дни.ру" Екатерина Кравцова.Солистка группы "Стрелки" рассказала, что такие случаи в шоу-бизнесе происходят не так часто. Она призналась, что никто из ее окружения с подобным не сталкивался."Такого не происходило со стороны наших продюсеров. По крайней мере в отношении меня – точно", – заявила она.Напомним, что в группе Волкова была десять лет. Поляков часто бил ее по голове, из-за чего у артистки прекратилось питание к мозжечку и на какое-то время она даже перестала видеть. Она долго не рассказывала об этом своей семье, чтобы никого не расстраивать.