14 октября 2021 года выпадает на четверг. Какой сегодня праздник – подробно в материале Дни.ру.

14 октября 2021 года выпадает на четверг. Какой сегодня праздник – подробно в материале "Дни.ру".ИСТОРИЯПравославные верующие вспоминают в этот день 14 октября 2021 года чудо, которое случилось в 910 году.В этот день к Константинополю подошли войска варваров. Такие набеги были часто в то время и заканчивались кровавым смертным боем. Люди ждали неминуемой смерти и молились в храме.Ночью одному юродивому Андрею Константинопольскому, которого потом приставили к лику святых, во Влахернском храме явилось видение. На небе он ясно увидел парящую Пресвятую Богородицу в окружении ангелов.Она сняла свой платок с головы и распростерла его над людьми. Это чудо расценили как символ заступничества. В результате город был спасен. Поднявшаяся буря разбила все корабли варваров. Кстати, этот факт закреплен и в исторических заметках.Полное название церковного праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИКВ эту пору на Руси завершались полевые работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки. Было принято приговаривать для счастливой семейной жизни: "Покрой землю снежком, а меня женишком".На Покров Пресвятой Богородицы у православных верующих не закреплено никакого поста. Однако ряд запретов все же предусмотрен.В этот православный праздник 14 октября запрещается выполнять любую грязную работу.Нельзя шитьВ этот церковный праздник нельзя употреблять алкоголь и переедать.