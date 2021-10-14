В квартире злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения, общей массой около 350 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 49-летнюю жительницу Москвы по подозрению в попытке сбыта наркотического средства в крупном размере.Установлено, что злоумышленница ранее приобрела наркотическое средство в соседнем регионе для последующего сбыта. В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия гражданка была задержана. В ее квартире на Большой Грузинской улице полицейские обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения, общей массой около 350 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин.Следствием ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29