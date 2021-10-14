Хмельницкая сохранила хорошие отношения с бывшим супругом и его избранницей

Хмельницкая сохранила хорошие отношения с бывшим супругом и его избранницей50-летняя актриса Алена Хмельницкая и 55-летний режиссер Тигран Кеосаян разошлись в 2012 году, прожив вместе более двадцати лет. Развод звездной пары стал для многих поклонников шоком, а детали расставания бывших супругов обсуждают до сих пор. Как живет Хмельницкая сейчас, спустя почти 10 лет после разрыва с Кеосаяном?Карьера актрисы продолжает набирать обороты. Совсем скоро ее фильмография, в которой и так уже достаточно ярких проектов, пополнится еще одним. Недавно Хмельницкая приняла участие в съемках сериалаNetflix"Из холода". Там артистка исполнила одну из главных ролей. На съемки, которые проходили в Испании, Алена взяла свою младшую дочку от Кеосаяна.Также у артистки сложились замечательные отношения со своей старшей дочерью 27-летней Александрой. Сейчас наследница Хмельницкой и Кеосаяна работает сразу в двух сферах и занимается как карьерой певицы, так и режиссерской.С отцом, которого девушка называет строго "Тигран" из-за работы, она часто встречается на съемочной площадке. Его Александра старается не нагружать своими проблемами и интригами из личной жизни, несмотря на хорошие отношения. А маме подобные откровения рассказывает с легкостью."Я вижу взаимоотношения некоторых своих знакомых с родителями и понимаю, что мне повезло" – заявила дочь звездХмельницкая, которая уже шесть лет счастлива с бизнесменом Александром Синюшиным, тоже может довериться дочери в вопросах сердечных дел. Например, когда у артистки только завязался роман с ее нынешним возлюбленным, она тут же поведала об этом Александре. А та, в свою очередь, была готова , если Синюшин вдруг окажется ее обидчиком.Кроме того, у Хмельницкой сохранились теплые отношения и с Кеосаяном, и с его избранницей Маргаритой Симоньян, ради которой он оставил семью.