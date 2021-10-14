“Я не сплю ночью, ору, как потерпевший, когда чувствую дым, и работаю от одной батарейки”. И это всё – об автономном пожарном извещателе. Кстати, текст от его имени придумали сами

“Я не сплю ночью, ору, как потерпевший, когда чувствую дым, и работаю от одной батарейки”. И это всё – об автономном пожарном извещателе. Кстати, текст от его имени придумали сами пожарные. Они снова прошлись по домам, и некоторым хозяевам даже установили эти извещатели. ЖИВОЙ ЗВУК _ Специалист объясняет жительнице: -Он будет у Вас “кричать” в