Надзорное ведомство направило в суд 4 исковых заявления о признании браков с иностранными гражданами недействительными. В ходе проверки было установлено, что в мае 2019 года в одном из

Надзорное ведомство направило в суд 4 исковых заявления о признании браков с иностранными гражданами недействительными. В ходе проверки было установлено, что в мае 2019 года в одном из столичных отделов ЗАГС был зарегистрирован брак между гражданкой Республики Молдова и россиянином. Он был заключен фиктивно на взаимовыгодных условиях. Иностранка получила разрешение на временное проживание на территории