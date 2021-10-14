Покрышки, мелкий мусор и заросли. В соцсетях жители Владимира пожаловались на состояние пруда. Он находится на Верхней Дуброве рядом с 32-й школой. На видео люди обращаются за помощью к

Покрышки, мелкий мусор и заросли. В соцсетях жители Владимира пожаловались на состояние пруда. Он находится на Верхней Дуброве рядом с 32-й школой. На видео люди обращаются за помощью к городским властям. ЖИВОЙ ЗВУК: Он ужасно стал грязный, зарос весь тиной, травой, накиданы тут кучи мусора, уток, правда, много. Хотелось бы, чтобы городские власти очистили всё