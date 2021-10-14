В Роспотребнадзоре области заявили, что переносить сроки введение QR-кодов в общепите больше нельзя. Об этом представитель ведомства Марина Колтунова заявила на коронавирусном брифинге 14

В Роспотребнадзоре области заявили, что переносить сроки введение QR-кодов в общепите больше нельзя. Об этом представитель ведомства Марина Колтунова заявила на коронавирусном брифинге 14 октября. Она дала понять, что с 15 октября посещение баров, кафе и ресторанов возможно будет только по QR-кодам, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида. Ранее своим указом разрешил работать бизнесу без ограничений