Главная новость к этому часу: региональное управление Роспотребнадзора выступило за введение во...

Главная новость к этому часу: региональное управление Роспотребнадзора выступило за введение во Владимирской области режима QR-кодов.Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга заявила официальный представитель ведомства Марина Колтунова. Напомним, ограничения по посещению кафе, ресторанов, спортивных и развлекательных центров для невакцинированных граждан были введены администрацией региона в июле этого года. Но через несколько дней под давлением бизнес-сообщества сроки были сдвинуты сначала на сентябрь, а затем на октябрь. Завтра, 15 октября, последний день этой отсрочки.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Мы видим, как идет стремительный рост, он ежесуточный. Введение QR-кодов при посещении мест общественного питания мы считаем правильным и своевременным.Теперь решение за врио губернатора региона Александром Авдеевым...Тем временем уже 11 дней подряд суточная заболеваемость коронавирусом в регионе обновляет абсолютный рекорд.Сегодня сразу 275 заразившихся ковидом. Выздоровевших в три раза меньше - 87 человек. И 4 летальных случая. Таким образом, на текущий момент в регионе по официальным данным более четырех тысяч активных носителей КОВИД-19. Койко-мест в инфекционных отделениях - в два раза меньше...Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи областного Департамента здравоохранения:- Для лечения этих пациентов у нас развернуто 2106 коек, занято 92.6 процента. Свободный коечный фонд составляет 7.4 процента - низкий процент, если сравнивать с другими волнами. В данный момент у нас также максимально развернуто количество специализированных коек за период всех волн, которые мы с вами пережили. Департамент здравоохранения предпринимает все меры по дальнейшему наращиванию коечного фонда, так, за минувшую неделю у нас было развернуто 227 новых коек, но при этом объем занятого коечного фонда остается на высоком уровне. При этом пациенты госпитализируются у нас в любой из ковидных госпиталей, где есть ковидные места.