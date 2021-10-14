К восьмисотлетию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Уже в эту пятницу...

К восьмисотлетию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Уже в эту пятницу в Крестовой Палате суздальского Кремля пройдёт уникальный концерт в честь большого исторического юбилея. О музейном вкладе в празднование этой даты и предварительных итогах музейного года "Вестям" рассказал Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.