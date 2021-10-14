К восьмисотлетию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Уже в эту пятницу...
<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2021-sergej-rybakov-gendirektor-vladimiro-suzdalskogo-muzeya-zapovednika-rasskazhet-o-prazdnovanii-800-letiya-aleksandra-nevskogo.html" target="_blank">Сергей Рыбаков, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, расскажет о праздновании 800-летия Александра Невского</a> - К восьмисотлетию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Уже в эту пятницу...
[url=https://33live.ru/novosti/14-10-2021-sergej-rybakov-gendirektor-vladimiro-suzdalskogo-muzeya-zapovednika-rasskazhet-o-prazdnovanii-800-letiya-aleksandra-nevskogo.html]Сергей Рыбаков, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, расскажет о праздновании 800-летия Александра Невского[/url] - К восьмисотлетию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Уже в эту пятницу...