Цель занятий – предупреждение происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району проводят «минутки безопасности» с учениками младших классов районных школ. Цель занятий – предупреждение происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах.Инспекторы за небольшой промежуток времени помогают ребятам вспомнить основные правила, которые необходимо соблюдать юным участникам движения, а также дают новые знания в области безопасности дорожного движения.В частности, мальчишкам и девчонкам напоминают правила пересечения проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, делая акцент на недопустимости резкого выхода на дорогу. Акцент делается и на использовании световозвращающих элементов как одного из средств профилактики происшествий на дорогах.Такая форма профилактических занятий увлекает ребят и помогает усваивать полезные знания.