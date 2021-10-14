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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2021-sozdan-antinarkoticheskij-resurs-kotoryj-pozvolyaet-v-onlajn-rezhime-zapisatsya-na-profilakticheskoe-meropriyatie-na-moskovskoj-molodezhnoj-antinarkoticheskoj-ploshhadke-gu-mvd-rossii-po-g-moskve.html" target="_blank">Создан антинаркотический ресурс, который позволяет в онлайн-режиме записаться на профилактическое мероприятие на Московской молодежной антинаркотической площадке ГУ МВД России по г. Москве</a> - Посетителям расскажут о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...