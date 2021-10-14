Посетителям расскажут о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...
Организован антинаркотический ресурс, который позволяет в онлайн-режиме записаться на профилактическое мероприятие, которое проведут сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве.
На базе Департамента образования и науки города Москвы создан антинаркотический ресурс (https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]
/bookings/), который позволяет в онлайн-режиме записаться на профилактическое мероприятие Московской молодежной антинаркотической площадки ГУ МВД России по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 38А (ст. м. "Комсомольская").
На Московской молодежной антинаркотической площадке ГУ МВД России по г. Москве всех посетителей встретит сотрудник Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве. Она расскажет присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и ответит на все интересующие вопросы.
Затем гости смогут посмотреть инсталляцию Антинаркотической площадки, где экспозиции позволяют всем присутствующим окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.
УНК ГУ МВД России по г. Москве