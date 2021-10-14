Этот вопрос снова актуален. Идеями апгрейда глава города поделился с врио губернатора области. Андрей Шохин и Александр Авдеев прогулялись по историческому центру. В планах городских

Этот вопрос снова актуален. Идеями апгрейда глава города поделился с врио губернатора области. Андрей Шохин и Александр Авдеев прогулялись по историческому центру. В планах городских властей, как минимум, сузить движение транспорта по Большой Московской до одной полосы в каждую сторону и вернуть пешеходный переход у первой школы. У Золотых ворот могут сделать пешеходную и фотозоны.