Целью злоумышленников было обеспечение победы на торгах по поставке протезов для инвалидов.

Октябрьский районный суд Владимира оштрафовал одну из компаний и её директора за дачу взятки сотрудникам соцстраха. Мужчина передал должностному лицу Ивановского реготделения Фонда 61,5 тысячу рублей. Общий размер ранее оговорённой мзды должен был составить 123 тысячи.Целью злоумышленников было обеспечение победы на торгах по поставке протезов для инвалидов. В результате руководитель коммерческой организации заплатит 750 тысяч рублей штрафа. А его фирма – один миллион.