Украинский политик и общественный деятель Максим Гольдарб считает, что западные партнеры ничем не помогают Незалежной.

Украинский политик и общественный деятель Максим Гольдарб считает, что западные партнеры ничем не помогают Незалежной.США ведут себя расчетливо и демонстрируют жадность, заставляя Россию сохранять транзит газа через Украину и платить за это по два-три миллиарда в год, хотя те же деньги Вашингтон мог дать Киеву. Так считает Максим Гольдарб. Мол, для американцев это – копейки.Впрочем, так называемые стратегические партнеры, по мнению политика, не делают ничего хорошего для Украины, а, напротив, вгоняют страну в долги. В пример эксперт привел Европу, которая бравирует тем, что дает Киеву 600 миллионов. Он уточнил, что это кредит, и эти средства необходимо вернуть.Гольдарб обратил внимание, что в качестве благодарности партнерам на Украине принимаются законы, разрушающие социально-экономическую сферу. По его словам, обесценивается национальная валюта, вкладчики теряют свои деньги в банках. Кроме того, Владимир Зеленский, как заметил эксперт, разрешил вырубать украинский лес и вывозить его за границу."Так на хер нужен такой стратегический партнер?", – выразил возмущение Гольдарб.Ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский , что Владимир Зеленскийготовит Украину к приватизации. Однако, по его мнению, нынешний глава государства не сможет распорядиться сконцентрировавшейся в его руках властью, поскольку у него не хватает для этого опыта.