Сегодня 69-ая годовщина со дня рождения прославленного спортсмена, олимпийского чемпиона, нашего...

Сегодня 69-ая годовщина со дня рождения прославленного спортсмена, олимпийского чемпиона, нашего земляка - Николая Андрианова.В детстве Андрианов был классическим уличным хулиганом, сверстники прозвали его Гаврошем. Но в 1964-м произошла судьбоносная встреча Коли Андрианова и его будущего наставника Николая Толкачёва. Андрианов - победитель трёх Олимпиад. На главных состязаниях планеты спортсмен завоевал 15 наград, 7 из них - золотые.Николая Ефимовича не стало 21 марта 2011-го. Но для современных гимнастов и тренеров Николай Андрианов по-прежнему ориентир вне времени.