У троих пациенток новое оборудование уже позволило выявить рак груди. В 2021 году в медучреждения региона поступило 10 новых маммографов. Оборудование получили Вязниковская, Гороховецкая,

У троих пациенток новое оборудование уже позволило выявить рак груди. В 2021 году в медучреждения региона поступило 10 новых маммографов. Оборудование получили Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Меленковская, Селивановская, Собинская, Суздальская и Юрьев-Польская центральные районные больницы, а также Городская поликлиника №2 г. Владимира и Муромская городская больница №3. В 7 медицинских учреждениях маммографы начали проводить диагностику. Ожидается