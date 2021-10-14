Крупный пожар в Петушинском районе. Около 11 утра в деревне Санино полностью сгорел многоквартирный дом. Огнеборцы получили сообщение о крупном пожаре и в большом составе выехали на тушение.

Крупный пожар в Петушинском районе. Около 11 утра в деревне Санино полностью сгорел многоквартирный дом. Огнеборцы получили сообщение о крупном пожаре и в большом составе выехали на тушение. Всего было задействовано 35 человек и 11 спецмашин. Огонь быстро охватил деревянное здание – к приезду спасателей оно уже горело по всей площади. Спустя час огнеборцы локализовали