14 октября в 10.47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...
14 октября в 10.47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом доме по адресу: Петушинский район, населенный пункт Санино, ул. Юбилейная.
Огонь быстро распространялся по деревянному строению, и, когда пожарные прибыли, уже наблюдалось горение многоквартирного двухэтажного деревянного жилого дома по всей площади. Установлено, что всего в доме 8 квартир, из которых только две являлись жилыми.
В 11.58 сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 340 квадратных метров. В 13.30 открытое горение было ликвидировано.
Дальнейшая информация уточняется. К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 11 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.