14 октября в 10.47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

14 октября в 10.47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом доме по адресу: Петушинский район, населенный пункт Санино, ул. Юбилейная.Огонь быстро распространялся по деревянному строению, и, когда пожарные прибыли, уже наблюдалось горение многоквартирного двухэтажного деревянного жилого дома по всей площади. Установлено, что всего в доме 8 квартир, из которых только две являлись жилыми.В 11.58 сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 340 квадратных метров. В 13.30 открытое горение было ликвидировано.Дальнейшая информация уточняется. К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 11 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.