Полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отсутствии реакции ОБСЕ на поведение Киева.

Полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отсутствии реакции ОБСЕ на поведение Киева.По мнению Бориса Грызлова, позиция Киева абсурдна.Полпред России в ТКГотметил, что украинская власть игнорирует Минские соглашения, но в то же время просит провести новый саммит "нормандской четверки". Политик не понимает, на какие результаты данной встречи рассчитывают на Украине.Грызлов считает, что в дальнейшем из-за действий Киева ситуация в Донецкой и Луганской областях будет деградировать. По словам полпреда России в ТКГ, украинская сторона продолжает настаивать на исключении представителей ДЛНР из переговоров. Политик сделал вывод: Украина пытается завести переговоры по Донбассу в тупик.Он заметил, что ОБСЕ и другие представители международного сообщества никак не реагируют на поведение Украины в сложившейся ситуации.Напомним, ранее Грызлов говорил, что Украина не хочет решать с Донбассом гуманитарные вопросы. Это привело к прекращению диалога по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, обратил внимание российский полпред.Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович , что война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту. Он дал понять, что в Киеве ждут, когда в Москве примут решение о прекращении боевых действий.