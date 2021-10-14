Дорога, которая после ремонта стала уже... Жители деревни Загорье Судогодского района возмущены...

Дорога, которая после ремонта стала уже... Жители деревни Загорье Судогодского района возмущены результатом проведенных ремонтных работ. Репортаж Александра Сыпченко.Александр Сыпченко, корреспондент:- Очередной пример некачественного ремонта дорог съемочная группа «Вестей» вместе с общественниками обнаружила в деревне Загорье Судогодского района. Асфальтовое покрытие в этом месте положили совсем недавно, однако мы видим, что оно уже все трещинах и разломах.Помимо многочисленных дефектов, дорога стала еще и заметно уже, чем была - с каждой стороны рабочие срезали почти метр полотна, то есть теперь двум даже малогабаритным автомобилям на ней не разъехаться. Местные жители назвали такой ремонт пустой тратой бюджетных средств.Надежда Леванцова, жительница д. Загорье:- Сделали хотя бы так, но извините меня, сузили, я подходила к работникам вот тут: «Чего сузили-то?». «Тебе все мало, ты все недовольная», - я говорю: «Да, я недовольная».- «Как нам сказала администрация, так мы и делаем».Тротуар тоже не предусмотрен. И некоторые местные жители, рискуя жизнью, ходят прямо по проезжей части.Людмила Жукова, староста д. Загорье:- Это ж надо было сделать-то как положено. Тем более, делали не наши, а владимирские, ну вы покажите пример, сделайте как должна быть дорога-то. Мы не виноваты, что мы деревенские, мы такие же люди, как и все.Недавно дорога в Загорье попала под пристальное внимание общественников. Руководитель движения "Убитые дороги" Сергей Федяев согласен с жителями. Вся вина за некачественный ремонт лежит на заказчике, то есть администрации Судогодского района. Вероятнее всего было выдано неправильное техническое задание. В любом случае, чужие просчеты устранять придется подрядчику - областной компании ДСУ-3.Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":- Или замеры были сняты неправильно, или это умышленно было сделано - это остается на совести чиновников районной администрации, а то, что сегодня уже мы наблюдаем край дорожного полотна в трещинах при въезде на этот новый участок, присутствуют провалы.Все эти вопросы мы хотели задать руководству администрации Судогодского района, но ни главы, ни его заместителей застать на рабочем месте не получилось, связаться с ними по телефону тоже не удалось.- Сыпченко Александр, телеканал «Россия», по поводу дороги, ну, пока Александр Викторович в области на совещании.Официальный письменный запрос «Вестей» также пока остался без ответа.Александр Сыпченко, Семен Карпов. «Вести-Владимир»